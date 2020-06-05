В Воронежской области скончался 19-й пациент с подтвержденным коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T20:56:30+03:00

С начала эпидемии инфекцию выявили более чем у двух с половиной тысяч жителей региона

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В Воронежской области умер 19-й пациент с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вечером 5 июня. Пол и возраст скончавшегося в облправительстве не уточнили, как и обстоятельства, при которых наступила смерть больного.

Напомним, утром пятницы стало известно о 126 новых случаях заражения коронавирусом. С начала эпидемии инфекцию выявили у 2 592 воронежцев. Выздоровели 1 624 человека.

Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в регионе, по-прежнему не все достигли нормы. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,17 при норме 0,8. Свободный коечный фонд для лечения зараженных COVID-19 - 27,4%, норма - 50%. И только по тестированию на 100 тысяч жителей показатель положительный - 172,3 при норме - 90.

Кроме того, за сутки стало известно о вспышке болезни на воронежском заводе и заразившемся коронавирусом чиновнике областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU