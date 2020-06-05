2020-06-05T09:17:22+03:00
Общество

В Воронежской области подтвердили коронавирус у 126 человек на 5 июня

Это число лишь немного недотягивает до печального рекорда
Юрий КОЗЛОВ
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До печального рекорда не добрались совсем немного, и это настораживает.До печального рекорда не добрались совсем немного, и это настораживает.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Областные власти сообщили о 126 новых зараженных коронавирусом наших земляках (это данные на утро 5 июня). Напомним, пока наибольшая вспышка опасной болезни была зарегистрирована 3 июня. Тогда за сутки подтвердили заражение у 127 жителей Воронежской области. В то же время 4 июня стало известно о 105 новых больных. Таким образом, динамика коронавируса в нашем регионе весьма неустойчива.

Настораживает и относительно малое число выздоровевших по сравнению с заболевшими – по данным на середину дня 3 июня, за сутки излечились от коронавируса всего 28 жителей нашей области.

Что касается общих цифр, то теперь диагностировали коронавирус уже у 2592 наших земляков. 18 из них умерли, 1595 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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