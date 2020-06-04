Еще 105 воронежцев заразились коронавирусом на 4 июня
С начала пандемии болезнь диагностировали у 2466 жителей региона
Изменить размер текста:
Еще у 105 воронежцев диагностировали COVID-19, сообщил утром 4 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области.
Таким образом, с начала наблюдений в нашем регионе новую заразу обнаружили у 2466 жителей.
Напомним, выздоровели 1567 человек. 18 умерли.
Показатели для снятия второго этапа ограничений в Воронежской области не дотягивают до нормы
ИСТОЧНИК KP.RU