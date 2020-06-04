Еще 105 воронежцев заразились коронавирусом на 4 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:33:17+03:00

С начала пандемии болезнь диагностировали у 2466 жителей региона

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Еще у 105 воронежцев диагностировали COVID-19, сообщил утром 4 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области.

Таким образом, с начала наблюдений в нашем регионе новую заразу обнаружили у 2466 жителей.

Напомним, выздоровели 1567 человек. 18 умерли.

Показатели для снятия второго этапа ограничений в Воронежской области не дотягивают до нормы

ИСТОЧНИК KP.RU