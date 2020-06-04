2020-06-04T13:02:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области к 4 июня еще 28 человек выздоровели от коронавируса

Таким образом, число выздоровевших в нашем регионе достигло 1595
Олег ИВАНОВ
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За последние сутки в Воронежской области выздоровели еще 28 человек, заразившихся новым коронавирусом. Об этом 4 июня сообщили на официальном портале СтопКоронавирус.РФ. Таким образом, число выздоровевших в нашем регионе достигло 1595.

В то же время еще у 105 воронежцев диагностировали COVID-19. И коэффициенту распространения вируса далеко до нормы.

Напомним, что в Воронежской области можно сдать анализы на антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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