В Воронежской области к 4 июня еще 28 человек выздоровели от коронавируса
Таким образом, число выздоровевших в нашем регионе достигло 1595
Ситуация по России
Изменить размер текста:
За последние сутки в Воронежской области выздоровели еще 28 человек, заразившихся новым коронавирусом. Об этом 4 июня сообщили на официальном портале СтопКоронавирус.РФ. Таким образом, число выздоровевших в нашем регионе достигло 1595.
В то же время еще у 105 воронежцев диагностировали COVID-19. И коэффициенту распространения вируса далеко до нормы.
Напомним, что в Воронежской области можно сдать анализы на антитела к коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU