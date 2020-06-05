Заразился коронавирусом еще один сотрудник правительства Воронежской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:32:43+03:00

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Стало известно об еще одном заболевании коронавирусом во властных органах Воронежской области. Эту заразу обнаружили у сотрудника департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

- Неделю назад этот работник почувствовал себя плохо и начал работать исключительно в удаленном режиме, врачи сообщают, что сейчас заболевание протекает в легкой форме, - рассказали в департаменте. - В принципе все наши сотрудники в целях соблюдения безопасности сейчас приходят на место службы только, когда дежурят, или по мере необходимости. Коллег, контактировавших с заболевшим работником, установили, решается вопрос об их тестировании на коронавирус.

Напомним, 4 июня в областном правительстве сообщили о заражении коронавирусом пяти сотрудников управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений, расположенного на улице Плехановской, 53.

ИСТОЧНИК KP.RU