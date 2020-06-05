2020-06-05T10:38:13+03:00
Общество

Вспышку коронавируса зарегистрировали еще на одном воронежском заводе

Эту заразу подхватили три сотрудника «Воронежстальмоста»
Юрий КОЗЛОВ
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У трех сотрудников завода коронавирус протекает без симптомов.У трех сотрудников завода коронавирус протекает без симптомов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус диагностировали у трех работников «Воронежстальмоста». Информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. Болезнь у всех троих протекает без симптомов. Всех работников, контактировавших с заболевшими, в ближайшее время протестируют.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что на входе на предприятие сотрудникам измеряют температуру. На производстве сделали разметку для соблюдения социальной дистанции, для дезинфекции применяют бактерицидные облучатели. Работники обеспечены многоразовыми масками, которые меняют раз в три часа.

Напомним, что коронавирус обнаружили еще на нескольких предприятиях Воронежа и области. На «Созвездии» из-за засекреченности производства точное число зараженных не назвали. Заболели коронавирусом 40 работников вагоноремонтного завода в Отрожке, по 17 человек – на кондитерской фабрике в деревне Богданово Рамонского района и на россошанских «Минудобрениях», 12 сотрудников воронежского центра ракетного двигателестроения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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