В Воронежской области 6 июня выписали еще 64 человека, переболевших коронавирусом
В Воронежской области 6 июня выписали еще 64 человека, переболевших COVID-19. Об этом сообщили на официально портале «СтопКоронавирус.РФ». Таким образом всего в нашем регионе теперь 1688 жителей, победивших новую коронавирусную инфекцию.
Ранее в тот же день официально подтвердили заражение COVID-19 еще у 106 человек. Общее число заболевших достигло 2698.
Ранее стало известно, что в Воронежской области умер 19-й пациент с подтвержденным COVID-19.
До этого вспышка болезни случилась на воронежском заводе, также заразился коронавирусом чиновник областного правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU