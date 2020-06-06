В Воронежской области 6 июня выписали еще 64 человека, переболевших коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:56:43+03:00

Всего в нашем регионе 1688 жителей победили новую инфекцию

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В Воронежской области 6 июня выписали еще 64 человека, переболевших COVID-19. Об этом сообщили на официально портале «СтопКоронавирус.РФ». Таким образом всего в нашем регионе теперь 1688 жителей, победивших новую коронавирусную инфекцию.

Ранее в тот же день официально подтвердили заражение COVID-19 еще у 106 человек. Общее число заболевших достигло 2698.

Ранее стало известно, что в Воронежской области умер 19-й пациент с подтвержденным COVID-19.

До этого вспышка болезни случилась на воронежском заводе, также заразился коронавирусом чиновник областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU