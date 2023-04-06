Падению белгородца с 19 этажа в Воронеже предшествовала любовная драма

Удивительная история произошла 3 апреля на улице Летчика Колесниченко. Фото: Максим ГОРОХОВ

«Любовь, похожая на сон…», – напевая такие слова, 41-летний белгородец выбирался из искорёженной машины, на которую только что рухнул с 19 этажа воронежской высотки.

Как выяснила «КП-Воронеж», мужчина некоторое время назад приехал в столицу Черноземья к возлюбленной. Кто эта женщина и чем занимается, неизвестно. Сам белгородец жил на съемной квартире. Очевидно, что перед случившимся ЧП в паре произошел разлад. Возможно, желая уменьшить душевные страдания, мужчина в тот вечер выпивал с приятелем или случайным знакомым рядом с ЖК «Гагаринский». По рассказам местных жителей, вскоре товарищи разминулись. И в подъезд белгородец зашел уже один.

ЖК «Гагаринский» заселили чуть больше года назад. Фото: Максим ГОРОХОВ

На камерах видно, как мужчина ждет возможности проникнуть в многоэтажку. Когда очередной жилец входит в дом, белгородец придерживает дверь. Докуривая сигарету, он будто к кому-то обращается или зовёт с собой. Но в итоге бросает окурок в сторону и заходит в подъезд один.

Сначала он поднялся на 18-й этаж и целый час провел там на общем балконе. Потом по ступенькам пошел на 19-й и уже оттуда пьяный мужчина выпал. Он приземлился на Nissan X-Trail. Кстати, его хозяин написал заявление в полицию.

Основные события разворачивались на балконе в четвертом подъезде. Фото: Максим ГОРОХОВ

Сам же «летун» отделался легко. Как рассказал главврач БСМП № 1 Игорь Банин, состояние пострадавшего стабильное. У него диагностировали легкую черепно-мозговую травму и скелетную травму – один перелом. Однако с оптимистичными прогнозами медики не спешат: за состоянием выпавшего надо следить в динамике.

По неофициальной информации, у белгородца сотрясение мозга. А с переломом информация расходится. Ранее сообщалось о травме ребер, теперь же речь идет о пальце. Как рассказывают наши собеседники, в больнице мужчина ведет себя непринужденно. Гуляет по коридорам, шутит, в том числе о том, что тяга к высоте у него до сих пор не пропала. С журналистами общаться отказывается. Правоохранители тоже его пока не беспокоят: ждут, когда поправится.

Между тем медики перевели мужчину из отделения нейрохирургии в реанимацию на первом этаже – скорее по соображениям безопасности.

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