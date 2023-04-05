Воронежского «летуна» перевели в палату поближе к земле

Фото из архива "КП". Фото: Максим ГОРОХОВ

Третий день воронежцы обсуждают историю, которая произошла вечером 3 апреля в ЖК «Гагаринский». Там мужчина рухнул с 19 этажа высотки и выжил! Он приземлился прямо на припаркованную у дома иномарку. От удара Nissan X-Trail превратилась в груду металла. Кстати, владелец машины написал заявление в полицию. Документ, который по итогам разбирательства он получит, станет исходной точки для получения компенсации.

Между тем «летун» с незначительными травмами попал в больницу скорой медицинской помощи №1. Сначала пациент находился в нейрохирургическом отделении, но затем его перевели в реанимационное. Как стало известно «КП», это произошло не из-за проблем со здоровьем, а в большей степени из соображений удобства и безопасности: реанимация находится на первом этаже.

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