«Родился в рубашке и теплых носочках»: воронежцы рассказали о чудесном спасении мужчины, упавшего с 19 этажа

Мужчина час провел на балконе 18-го этажа, а затем поднялся на следующий. Фото: Максим ГОРОХОВ

Сломанные ребра, забинтованная рука и поцарапанное лицо. История неприятная. Но если учесть, что это не последствия неудачного падения на скользкий воронежский тротуар, а итог полета с 19-го этажа местной высотки, то иначе как чудом случившееся не назовешь.

По данным медиков, состояние 41-летнего «летуна» удовлетворительное. А жители того самого дома на улице Летчика Колесниченко считают, что просто отличное. Ведь это у них на глазах после страшного грохота и брызг стекла с расплющенной автомобильной крыши поднялся мужчина средних лет. Встать ему помогли подоспевшие спасатели - под белы ручки спустили на землю. А затем он своими ногами поковылял к ближайшей скамейке.

«ЕМУ НАДО ВЕШАТЬ ЗНАЧОК БЭТМЕНА»

Таким выдался вечер понедельника, 3 апреля, в новом жилом комплексе «Гагаринский». Этот ЖК сдали в эксплуатацию чуть больше года назад, еще даже не все квартиры заселены. Понятно, что и соседи друг друга только начинают узнавать в лицо. Но того мужчину запомнили:

- Видела его сегодня недалеко от этого дома, во дворе трехэтажек, - рассказала одна из местных жительниц. - Он был в неадеквате: пьяный или под чем-то. С ним еще был невысокого роста нерусский парень, весь дерганный. Потом второй ушел, а этот остался сидеть у клумбы на покрышках.

Жительница четвертого подъезда, где и случилось ЧП, рассказала «КП-Воронеж», что согласно записям камер мужчина долго крутился на улице у двери, затем вошел вслед за кем-то внутрь, поднялся сначала на 18-й этаж и целый час провел там на общем балконе. Потом по ступенькам пошел на 19-й и уже оттуда полетел вниз.

Основные события разворачивались на балконе в четвертом подъезде. Фото: Максим ГОРОХОВ

- Это точно не наш жилец. В чате дома сообщают, что он из Белгорода, - продолжает наша собеседница. - Про таких говорят «родился в рубашке». А я думаю, что не только в рубашке, а еще и в теплых носочках, шапке и варежках. Значок Бэтмена надо ему вешать.

Nissan X-Trail, на который упал мужчина, принадлежит семье из третьего подъезда. Иномарка стояла прямо у входа в соседний четвертый. Сейчас ее уже эвакуировали.

«ГОСПОДЬ ЕГО НА РУКАХ ДЕРЖАЛ»

Как рассказали в городской службе спасения, вызов в диспетчерскую поступил в 20.06. Горожане сообщали о мужчине на улице Летчика Колесниченко, который хочет спрыгнуть с 19-го этажа. Через минуту сотрудники выехали на место. Но работать на этом вызове им не пришлось. Когда они прибыли, «летун» уже приземлился на крышу машины. При помощи подоспевших раньше пожарных выбрался из салона, отряхнулся и пошел в салон скорой.

Жильцы рассказали нам, что, перед тем как рухнуть, мужчина кричал о своем намерении спрыгнуть. И кто-то вызвал спасателей. Незнакомец встал на парапет балкона во весь рост, а когда увидел проблесковые маяки экстренных служб, полетел вниз.

- Запаха алкоголя от него вроде не было. Но если человек такое сделал, то вопросы к его психическому состоянию возникают. Идти смог, наверное, из-за шока. В любом случае, если он выжил после падения с такой высоты, значит, его Господь на руках держал. Но мы этому только рады, - добавили сотрудники службы спасения.

ЖК «Гагаринский» заселили чуть больше года назад. Фото: Максим ГОРОХОВ

Сейчас пострадавший находится в БСМП № 1, в отделении нейрохирургии, сообщили в областном департаменте здравоохранения. А воронежский СУСК проводит доследственную проверку по факту падения.

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