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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 12:41

В Воронеже 13-летняя девочка упала с девятого этажа и выжила

Школьницу забрали на скорой в больницу
Олег КУЗНЕЦОВ
ЧП случилось в этом доме.

ЧП случилось в этом доме.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье, 2 апреля, жуткое ЧП случилось на Машмете в ЖК «Пароход» в доме № 20 на улице Корольковой. Там 13-летняя девочка выпала с девятого этажа. Очевидцы сообщают, что школьница получила тяжелые травмы, но, когда ее забирала скорая, была еще жива.

В посте, размещенном в паблике «Мой и твой Воронеж», сообщили, что перед ЧП девочка поругалась со своим парнем. Однако официально эту информацию никто не подтверждает.

Как всегда бывает в таких случаях, выяснением обстоятельств ЧП занимаются сотрудники Следственного комитета.

Напомним, 19 марта в Северном микрорайоне на улице Владимира Невского было схожее ЧП. Там под окнами многоэтажки обнаружили тело подростка с травмами, характерными для падения с высоты.