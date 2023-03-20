Тело подростка найдено возле многоэтажки в Северном микрорайоне Воронежа

Фото из архива КП
Фото: из архива "КП"
ЧП произошло в Северном микрорайоне Воронежа. Под окнами многоэтажки на улице Владимира Невского нашли тело подростка. Информация стала известна от очевидцев, которые распространили ее в соцсетях.
Как рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области 20 марта, следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Подробности происшествия правоохранители не раскрывают.
Ранее стало известно, что пропавший 9 марта при загадочных обстоятельствах 33-летний воронежец на Московском проспекте был найден мертвым на Левом берегу. СК начал доследственную проверку.