Тело подростка найдено возле многоэтажки в Северном микрорайоне Воронежа

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ЧП произошло в Северном микрорайоне Воронежа. Под окнами многоэтажки на улице Владимира Невского нашли тело подростка. Информация стала известна от очевидцев, которые распространили ее в соцсетях.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области 20 марта, следователи устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Подробности происшествия правоохранители не раскрывают.

Ранее стало известно, что пропавший 9 марта при загадочных обстоятельствах 33-летний воронежец на Московском проспекте был найден мертвым на Левом берегу. СК начал доследственную проверку.