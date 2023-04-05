Главврач воронежской БСМП рассказал о состоянии выжившего после падения с 19-этажа

Сколько пробудет 41-летний «терминатор» в больнице, пока не известно. Фото: Максим ГОРОХОВ

Состояние мужчины, выжившего после падения с 19-этажа воронежской высотки, стабильное. Об этом «КП-Воронеж» рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи №1 Игорь Банин. У пострадавшего легкая черепно-мозговая травма и скелетная травма – один перелом.

Сначала пациент находился в нейрохирургическом отделении, но затем его перевели в реанимационное. Здесь мужчину постоянно наблюдают нейрохирурги, реаниматологи и психиатры.

– Случай действительно уникальный. На моем медицинском веку такого еще не было. Женщина выживала после падения с седьмого этажа, ребенок – с девятого. Здесь же высота в два раза больше! У всего есть логические границы. Законы физики работают для всех людей одинаково. Так что в этой ситуации без помощи свыше точно не обошлось. А второй момент – автомобиль. Видимо, он сработал как подушка безопасности. Погасил часть удара, – отметил главврач.

Сколько пробудет 41-летний «терминатор» в больнице, пока не известно. По словам Игоря Банина, это будет зависеть от хода лечения и изменений в состоянии пациента.

Удивительная история произошла на улице Летчика Колесниченко в новом ЖК «Гагаринский» вечером 3 апреля. Мужчина упал с 19 этажа воронежской высотки и выжил. «Летун» приземлился прямо на припаркованный у дома автомобиль Nissan X-Trail. От удара иномарка превратилась в груду металла. Между тем мужчина при помощи спасателей поднялся и самостоятельно пошел к ближайшей скамейке.

Местная жительница рассказала «КП-Воронеж», что согласно записям камер пострадавший перед ЧП долго крутился на улице у двери. Затем вошел вслед за кем-то внутрь, поднялся сначала на 18-й этаж и целый час провел там на общем балконе. Потом по ступенькам пошел на 19-й и уже оттуда полетел вниз.

– Про таких говорят «родился в рубашке». А я думаю, что не только в рубашке, а еще и в теплых носочках, шапке и варежках. Значок Бэтмена надо ему вешать, – добавила собеседница.

Воронежский СУСК проводит доследственную проверку по факту падения.

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