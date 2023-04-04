«Терминатор» с 19-го этажа: воронежец упал из окна высотки на машину, а потом пошел своими ногами

ЖК "Гагаринский" Фото: Максим ГОРОХОВ

Вечер понедельника, 3 апреля, в новом воронежском ЖК «Гагаринский» не обещал ничего экстраординарного. Жильцы вернулись с работы и уже отдыхали, оставив свои машины перед подъездами на ночь. Вдруг откуда-то с самого верха высотки на одну из иномарок с чудовищным грохотом рухнуло что-то тяжелое.

- Все произошло у меня на глазах, я в это время стояла на балконе. Честно говоря, подумала, что человек бутылку кинул. А он себя «скинул». При этом крикнул еще что-то, типа «за наших!», – рассказала жительница ЖК.

Тот самый дом Фото: Максим ГОРОХОВ

Готовясь увидеть ужасную картину, очевидцы побежали к покореженному «Nissan X-Trail», но из его лобового стекла в клубах стеклянной пыли вдруг возник человек. Подойдя ближе люди поняли, что это сам «летун» стоит на ногах и порывается идти. Он бы, наверно, так и сделал, если бы по колено не «увяз» в корпусе дорогой иномарки.

«БЫЛ НАВЕСЕЛЕ»

В считанные минуты на место происшествия прибыли спасатели и следователи. Первым пришлось с помощью техники вырезать мужчину из автомобильной западни. Как только его ноги оказались свободны, «летун» вразвалку заковылял по асфальту. Тут уже подоспели изумленные врачи. Выяснилось, что 41-летний «терминатор» (так его сразу окрестили в сети) прилетел аж с 19-го этажа!

Мужчина поднялся на 19 этаж Фото: Максим ГОРОХОВ

Этот квартал на улице Колесниченко сдали в эксплуатацию около года назад, еще даже не все квартиры заселены, понятно, что и соседи друг друга только начинают узнавать в лицо. Но этого мужчину запомнили:

- Видела его сегодня недалеко от этого дома, во дворе трехэтажек, - рассказала одна из местных жительниц. – Он был в неадеквате: пьяный или под чем-то. С ним еще был невысокого роста нерусский парень, весь дерганный. Потом второй ушел, а этот остался сидеть у клумбы на покрышках.

Очевидцы также сообщили, что незнакомец, скорее всего не из их дома. Он вошел через домофон с кем-то из жильцов, а затем поднялся на балкон подъезда на 19-ом этаже.

«СПАСЛА ПОДУШКА»

Пытаясь объяснить чудесное спасение, очевидцы предположили, что от удара в иномарке сработали подушки безопасности. Это и спасло жизнь воронежцу. Однако за «мягкое» приземление придется дорого заплатить. Если машина не была застрахована от подобного риска, то расходы на ее восстановление суд, вероятнее всего, назначит возмещать виновнику ЧП.

Пострадавшая машина стояла у подъезда на месте черной. Фото: Максим ГОРОХОВ

ВЕЗЕТ ДЕТЯМ И ПЬЯНЫМ

У врачей же насчет последствий падения другое мнение. Фельдшер скорой помощи Андрей Игнатьев в своей практике видал многое и знает, что случаи таких «чудесных спасений» на самом деле не редкость.

- Чаще всего оправляются после подобных ЧП дети и те, кто был в момент падения «навеселе». Причем, чем младше ребенок, тем больше у него шансов на спасение, так как его кости еще мягкие и пластичные.

Почему легче обходятся подобные падения гражданам, которые употребили лишнего? Ответ прост. Когда учат падать, советуют максимально расслабить мышцы, чтобы получить менее сильный удар. Если падать с большой высоты будет трезвый человек, он точно испугается, напряжется и, получив удар, отскочит, ударится еще раз – получит несовместимые с жизнью травмы. Алкоголь расслабляет мышцы, притупляет страх. В данном случае была еще амортизировавшая поверхность – часто легче обходится падения, в котором человек обо что-то тормозил падение, задевал за ветки, и даже пролетел через крышу парковки. Все равно – скорость в финале была ниже.

Однако нельзя исключать, что последствия падения еще аукнутся «везунчику». Он мог серьезно повредить внутренние органы, так что медицинский осмотр все же необходим. Сейчас пострадавший находится в БСМП №1, в отделении нейрохирургии. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. А воронежский СУСК проводит доследственную проверку по факту падения.