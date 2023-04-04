Стала известна личность воронежца, выжившего после падения с 19 этажа на машину

Фото Веленгурин Владимир Фото: из архива «КП»

Стали известны личность вороежца, выпавшего из окна 19-го этажа дома на улице Колесниченко, и подробности ЧП. Напомним, вечером в понедельник, 3 апреля, жители ЖК «Гагаринский» стали свидетелями происшествия, в котором пострадавший выжил только чудом. Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 19 этаже, и приземлился аккурат на припаркованный у высотки автомобиль «Nissan X-Trail». От удара иномарка превратилась в груду металла, а «летун» … встал на свои ноги и попытался пойти, однако не смог сделать ни шагу. Но не потому, что получил травмы, просто ноги его намертво застряли в стекле машины. Чтобы вызволить мужчину, потребовалась помощь спасателей.

По данным оперативников, пострадавшему 41 год. В тот день, незадолго до «полета» его видели многие жильцы дома, потому что вид и поведение мужчины привлекали внимание:

- Видела его сегодня недалеко от этого дома, во дворе трехэтажек, - рассказала одна из местных жительниц. – Он был в неадеквате: пьяный или под чем-то. С ним еще был не высокого роста не русский парень, весь дерганный. Потом тот ушел, а этот остался сидеть у клумбы на покрышках.

Момент падения также привлек внимание очевидцев:

- Все произошло у меня на глазах, я в это время стояла на балконе. Честно говоря, подумала, что человек бутылку кинул. А он себя «скинул». При этом крикнул что-то, типа «за наших!». На самом деле это страшно... – рассказала другая девушка.

Пытаясь объяснить чудесное спасение, очевидцы предположили, что от удара в иномарке сработали подушки безопасности. Это и спасло жизнь воронежцу. Однако за «мягкое» приземление придется дорого заплатить. Если машина не была застрахована от подобного риска, то расходы на ее восстановление суд, вероятнее всего, назначит возмещать виновнику ЧП.

По факту падения мужчины в воронежском СУСКе организовали доследственную проверку.