В Воронеже мужчина выпал с 19-го этажа и остался жив

скриншот из паблика Мой и твой Воронеж

Фактом чудесного спасения поделились воронежцы в соцсетях вечером 3 апреля. Около 20.14 на улице Колесниченко мужчина выпал с 19-го этажа дома в ЖК «Гагаринский». И выжил!

По словам очевидцев, мужчина упал на припаркованный автомобиль, якобы, это и спасло ему жизнь. Пострадавшего помогали доставать из искареженного Nissan X-Trail спасатели. После этого потерпевшего забрала «скорая».

Как отмечают в соцсетях местные жители, на вид мужчине около 30 лет. Якобы перед ЧП он что-то кричал с лоджии верхнего этажа.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о 13-летней девочке, которая осталась жива, выпав с девятого этажа в Левобережном районе, сейчас за ее жизнь борются врачи