В Воронеже владелец иномарки, разбитой упавшим с 19 этажа мужчиной, подал заявление в полицию

Скриншот с видео, снятого после падения мужчины с 19 этажа. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Хозяин автомобиля Nissan X-Trail, который привел в негодность свалившийся на машину с 19 этажа 41-летний мужчина, написал заявление в полицию. Сделал он это на следующий день после ЧП – во вторник, 4 апреля.

В полиции сообщили, что их сотрудники рассмотрят обращение владельца иномарки и дадут правовую оценку этого ЧП.

Документ, который по итогам разбирательства отправят хозяину «Ниссана», станет для него исходной точки для получения компенсации нанесенного ему материального ущерба. С этой бумагой он сможет обратиться в страховую компанию, либо сразу подать в суд на повредившего машину мужчину. В этом случае придется прибегнуть к помощи экспертов. Они должны оценить сумму причиненного ущерба. Естественно, это будет платная услуга.

Напомним, сам инцидент наделал много шуму. Мужчина, выпавший с 19 этажа, отделался сломанными ребрами, забинтованной рукой и поцарапанным лицом. Более того, он встал на ноги и сам дошел до скорой. Иномарка же, на которую он свалился, была разбита вдребезги.