Пожары в Воронежской области 13 апреля 2021 года: сгоревшие дома и 140 вызовов спасателей

В селе Мечетка Воронежской области сгорели дома на половине улицы. Фото – Прокуратура Воронежской области

Воронежская область снова рискует оказаться в кольце ландшафтных пожаров. Во вторник, 13 апреля, в регионе было зафиксировано 140 вызовов спасателей. Самая сложная ситуация на данный момент в селе Мечетка Бобровского района. Там сгорело восемь жилых домов и четыре хозпостройки. Также огонь бушует в Новоусманском, Аннинском и Рамонском районах и на окраине Воронежа.Во всех случаях загораний ситуацию осложняет сильный ветер.

Порывистый ветер усугубляет ситуацию. Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

В селе Мечетка, где проживает около 900 человек, около 12:00 днем загорелась трава. Из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на близлежащую улицу. Пожар удалось локализовать к 19:30. По счастью, жертв нет. Погорельцы временно размещены в местном доме культуры. Власти региона рассматривают вопрос об оказании помощи людям, оставшимся без крова.

Пожары в Воронежской области тушат 84 человека и 27 единиц техники. Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Кроме того, из местного отделения Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов вывезли пятерых постояльцев.

Территорию вокруг пожаров опахивают тракторами

Несколько пожаров произошло на окраине Воронежа. Сейчас спасатели тушат самый масштабный, который полыхает между городской больницей скорой помощи №8 на улице Ростовской и микрорайном Масловка. Для подвоза воды на ближайшую железнодорожную станцию прибыл пожарный поезд. Инспекторы ДПС перекрыли участок дороги от больницы до Масловки. Огонь угрожает перекинуться на жилые дома. Горит трава, сухостой.Пожарным удалось остановить распространение огня в сторону больницы. Угрозы инфраструктуре нет. Пожар локализован в 20.00

Также к Воронежу подступал ландшафтный пожар со стороны Семилукских выселок. Его удалось локализовать на площади 8 га.

МЧС готовится стянуть в регион силы пожарной авиации

Горящие районы Воронежской области начнут тушить с воздуха. В регион стягивают пожарную авиацию МЧС России – вертолет Ка-32 и самолет-амфибию Бе-200. Общая группировка, задействованная на тушении в Воронеже и Бобровском районах составляет 84 человека и 27 единиц техники.

К ночи пожары удалось локализовать, сейчас идет тушение

За сутки класс пожарной опасности на территории всей Воронежской области вырос до третьего.