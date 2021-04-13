В Воронежской области крупный пожар бушует в селе: горят шесть жилых домов

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежские спасатели тушат крупный пожар в селе Мечетка в Бобровском районе. Огонь охватил 12 строений – шесть жилых и шесть нежилых домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области 13 апреля.

Ситуацию ухудшает порывистый ветер. Пока неизвестно, есть ли угроза местным жителям. В начале октября 2020 года село уже пережило масштабный пожар. Горел сухой камыш и трава на территории в 3 га. Возгорание удалось ликвидировать и не допустить огонь к населенному пункту.

Всего на сегодня, 13 апреля, по региону к 14:50 было зафиксировано около 140 вызовов пожарных подразделений. Наиболее тяжелая ситуация в Бобровском, Аннинском и Рамонском районах. Напомним, в Воронежской области установился третий класс пожарной опасности и вероятность возникновения природных пожаров остается «запредельной».