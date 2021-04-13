Погорельцев из воронежского села Мечетка разместили в местном дворце культуры

Фото – прокуратура Воронежской области

ЧП в селе Мечетка Бобровского района Воронежской области произошло сегодня, 13 апреля. Около 12 часов дня в населенном пункте начался масштабный пожар, в результате которого сгорели пять жилых домов. По счастью, никто не пострадал. Погорельцы временно размещены в местном доме культуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Из расположенного в селе отделения Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов эвакуировали пятерых постояльцев. Четверых пенсионеров перевезли в главное отделение учреждения в село Липовка, одного забрали родственники.

На место пожара тут же выехал прокурор Бобровского района Геннадий Поздняков для выяснения причиненного гражданам ущерба.

По предварительной информации, возле села, где проживает около 900 человек, загорелась трава. Из-за сильного порывистого ветра огонь перекинулся на близлежащие улицы. По состоянию на 16:00 сгорело 5 жилых, 6 нежилых домов и хозпостройка.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов, коммунальных служб района, оперативно-следственная группа, привлечено 10 единиц пожарной спецтехники. По факту пожара прокуратурой проводится процессуальная проверка и проверка исполнения противопожарного законодательства администрацией сельского поселения.

Также крупный пожар тушат спасатели сейчас в Воронеже между городской больницей на улице Ростовской и микрорайном Масловка.