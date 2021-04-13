Появилось видео крупного пожара у городской больницы в Воронеже

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Появилось видео крупного ландшафтного пожара между городской больницей № 8 и микрорайоном Масловка в Воронеже. Спасатели тушат масштабное возгорание. Для подвоза воды на ближайшую железнодорожную станцию прибыл пожарный поезд. Он обеспечивает оперативную заправку спецтехники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 13 апреля.

Спасатели перекрыли участок дороги от больницы до Масловки. Огонь угрожает перекинуться на жилые дома. Горит трава, сухостой.

Также с другой стороны к Воронежу подступал ландшафтный пожар со стороны Семилукских выселок. Его удалось локализовать на площади 8 га.