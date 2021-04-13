Пожар в Воронеже в Масловке 13 апреля 2021: для тушения прибыл пожарный поезд

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Для подвоза воды на станцию Масловка в Воронеже прибыл пожарный поезд. Это обеспечивает оперативную заправку спецтехники на месте пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 13 апреля.

По состоянию на 17:50 вечера вторника, спасатели перекрыли участок дороги от городской больницы № 8 до микрорайона Масловка. Сейчас тут идет основательная борьба с огнем, который угрожает перекинуться на жилые дома.

Также с другой стороны к Воронежу подступал ландшафтный пожар со стороны Семилукских выселок. Его удалось локализовать на площади 8 га.