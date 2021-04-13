Пожар в Воронеже: спасатели закрыли дорогу от городской больницы в Масловку

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Спасатели сообщили, что в Воронеже перекрыли участок дороги от въезда в городскую больницу скорой медицинской помощи № 8, расположенную на улице Ростовской до микрорайона Масловка. Причиной стало тушение крупного пожара на этой территории, пояснили в ГУ МЧС по региону 13 апреля.

С места ЧП сообщают, что сейчас там горит трава Площадь пожара пока устанавливается.

Это один из ландшафтных пожаров, который действует вблизи Воронежа. Второй – в районе Семилукских выселок. Его удалось локализовать.

Напомним, сегодня днем в МЧС поступило одновременно 140 вызовов на тушение пожара. Сложная ситуация в Бобровском районе. Там в селе Мечетка по состоянию на 15:00 сгорело шесть жилых домов и шесть нежилых помещений.