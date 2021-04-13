Власти Воронежской области рассматривают возможность оказания помощи погорельцам

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Власти Воронежской области созвали экстренное совещание по поводу пожара в селе Мечетка Бобровского района сегодня, 13 апреля. По предварительной информации, огонь спалил 12 строений, из них 8 – жилых. Решается вопрос о возможном оказании помощи пострадавшим, сообщили в облправительстве.

Напомним, пожар начался сегодня днем в 12:00. Загорелась сухая трава, огонь из-за порывистого ветра быстро распространился по улице и перекинулся на жилые дома. Всего на данный момент сгорело 12 строений. Погорельцев временно разместили в местном доме культуры.

К тушению пожара привлекли от РСЧС 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России — 21 человек и 7 единиц техники.

– Эвакуация жителей села не требуется, погибших и пострадавших нет, – пояснили в облправительстве.