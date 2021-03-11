Таинственный меценат оплатит новую скульптуру Аленки в Нововоронеже

Старую Аленку из Нововоронежа убрали, теперь собираются поставить новую. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

История с устрашающей скульптурой Аленки практически уже закончилась. Но власти Нововоронежа не оставляют идею отметить 250-летие возникновение города атомщиков, ранее бывшего селом Новая Аленовка, установкой монумента легендарной основательнице этого населенного пункта. Только на этот раз обещают светлый образ девушки более тщательно проконтролировать.

- Деньги на установку нового памятника выделит меценат, не имеющий отношение к Нововоронежу. Этот обеспеченный человек просто узнал историю Аленки, позвонил и сказал о своем желании помочь, - рассказала заместитель главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова. – На этот раз рассмотрели четыре варианта скульптуры. Мастерам из Подмосковья посоветовали обратить особое внимание на то, чтобы лицо девушки было максимально привлекательным.

Чиновники выбирают из четырех вариантов. Традиционный образ героини русской народной сказки по типу Палехи их не удовлетворил. Они отдали предпочтение фигуре, напоминающий славянскую богиню Берегиню, олицетворяющую высшую силу, что всегда является на помощь честным и добрым людям. Лицо обещают сделать не только красивым, но и благородным.

- На этот раз фигура будет в статичном положении, не в движении, как предыдущая Аленка, - добавили Светлана Тулинова. – Кстати скульптура, вызвавшая так много шума, изначально задумывалась как арт-объект. А на новый памятник, надеемся, люди будут любоваться. Поэтому, хотя дешевле было бы установить его на старом месте, но не исключено, что новую Аленку перенесут. Туда, где будет возможность разместить лавочки напротив монумента.

Новую Аленку планируют открыть 5 или 6 июня. Она будет выполнена из бронзы и достигать в высоту 2,2 метра. Эскиз проекта пока хранят в тайне.

Напомним, старая Аленка, которую открыли на всеобщее обозрение 18 декабря 2020 года, вызвала множество мемов в интернете своим, скажем так, неоднозначным выражением лица. Жители Нововоронежа потребовали ее убрать с глаз долой. Что и сделали уже 21 декабря. А вот в России многие известные люди изъявляли желание ее купить, в частности шоумен Андрей Разин, ресторатор Борис Зарьков и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако не в шутку, а реально Аленкой заинтересовался крупный воронежский бизнесмен Евгений Хамин. Его представители в итоге и купили скандальную скульптуру за 2,6 миллиона рублей. Ее установят недалеко от ТРЦ «Град». Кстати, там с 13 по 15 августа пройдет фестиваль «Чернозем», на который приедут такие легенды русского рока как «Алиса», «ДДТ», Вячеслав Бутусов, Кипелов, Би-2. Такие «монстры» на фоне пугающей Аленки – вот это будет зрелище!