На третьем дне фестиваля «Чернозем» в Воронеже выступит «БИ-2»

БИ-2 Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» объявили участников третьего дня опен-эйра.

15 августа на малой сцене рок-форума выступят коллективы «Аффинаж», «Волга-Волга», «Последние танки в Париже».

На главной сцене сыграют «Черный вторник» «Операция Пластилин», Anacondaz.

А еще сюрприз: в день памяти Виктора Цоя (погибшего 15 августа в 1990 году) под открытым небом в «Чернозем-парке» прозвучат его хиты в сопровождении оркестра и группы «Симфоническое КИНО», в которой гитарные партии исполняет Юрий Каспарян, «носитель языка» культовой группы.

Ну и хэдлайнером главной сцены в этот день станет команда БИ-2. Как отмечают организаторы, Шура и Лева до этого еще ни разу не отмечались на «Черноземе».

Напомним, рок-фестиваль «Чернозем» пройдет возле «Града» с 13 по 15 августа. Хэдлайнерами первого дня станут Кипелов и «Алиса», второго - «ДДТ» и Бутусов.