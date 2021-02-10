Задержали обвиняемого в убийстве воронежской учительницы

Мужчине предъявлено обвинение по двум уголовным статьям Фото: Максим ГОРОХОВ

Силовики задержали мужчину, обвиняемого в зверском убийстве воронежской учительницы математики. Об этом сообщили в региональном следственном управлении 10 февраля.

Ранее стало известно, что правоохранители вычислили преступника и предъявили ему обвинение, правда заочно, поскольку он успел выехать за пределы Воронежской области. 31-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск. Из страны убежать он не смог, поскольку был арестован воронежскими полицейскими.

Убийство произошло недалеко от кафе Фото: Максим ГОРОХОВ

Ему предъявлено обвинение по двум статьям. Первоначально следователи возбудили уголовное дело за «убийство, сопряженное с разбоем» («з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Отдельно он будет отвечать за «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей» (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

Ранее предполагалось, что он может оказаться ополченцем из Луганска. Но пока информация официально не подтвердилась

– В данный момент местонахождение обвиняемого установлено. Он задержан и доставляется к следователю СК для дальнейшего производства следственных и процессуальных действий, – пояснили в СУ СКР по Воронежской области.

Подробности задержания силовики пока не раскрывают в интересах следствия. Ход расследования контролируется СКР.

Кадры с места преступления Фото: Максим ГОРОХОВ

Напомним, 47-летнюю Наталью Тушинскую зверски зарезали около половины восьмого вечера 2 февраля. Трагедия произошла возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте. Криминалисты насчитали на теле 13 ножевых ран. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон. Это и стало основной версией, которую рассматривали правоохранители – преступник мог напасть для того, чтобы затем украсть имущество.

Проститься с учительницей математики пришли более сотни человек Фото: Юрий КОЗЛОВ

Вычислили убийцу следователи и правоохранители, изучив записи камер видеонаблюдения возле места трагедии, а также провели комплекс экспертиз – изучили следы обуви, генетические следы, допросили многочисленных свидетелей.

Читайте также:

«Это моя вторая мама»: школьники рассказали о своей учительнице, убитой ножом в Воронеже. У Натальи Тушинской остались дочь и муж (подробнее)

«Мы дружили, она была очень принципиальным человеком»: директор школы № 1 Алексей Козлов рассказал о погибшей учительнице математики (подробнее)

«Убийство с разбоем»: следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП с воронежской учительницей (подробнее)