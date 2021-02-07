К убийству воронежской учительницы может быть причастен ополченец из Луганска

Предполагаемый убийца зверски зарезанной воронежской учительницы Натальи Тушинской может оказаться жителем Луганска. Об этом пишут со ссылкой на свои источники «Вести Воронеж».

Издание сообщает, что правоохранители вышли на след предполагаемого злоумышленника. При этом следствие эту информацию не подтверждает. Также нет от регионального следственного управления СКР подтверждения, что убийца официально объявлен в розыск.

Судя по информации с личной страницы мужчины в соцсетях, ему 31 год.

В разделе «О себе» он написал так:

– Я не хуже и не лучше других. Обычный парень со своей логикой и взглядами.

Из его личных данных следует, что предполагаемый преступник закончил сначала ПТУ, затем медицинский лицей. После этого поступил на факультет лечебного дела Луганского государственного медуниверситета. Специальность, которую он получал - «Травматология и ортопедия».

В украинской армии служил артиллеристом. Судя по фотоснимкам, которые он размещал на своей странице, возможно был ополченцем в ЛНР.

Напомним, в Воронеже 2 февраля около 19 часов 30 минут в районе остановки «Спутник» в Северном районе была зверски убита учительница математики. 47-летняя женщина возвращалась в этот вечер домой. Убийца нанес ей 13 ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как одна из версий, которая была взята за основу – убийство с целью хищения. Пропала с места преступления сумка женщины и сотовый телефон.

Читайте также:

«Это моя вторая мама»: школьники рассказали о своей учительнице, убитой ножом в Воронеже. У Натальи Тушинской остались дочь и муж (подробнее)

«Мы дружили, она была очень принципиальным человеком»: директор школы № 1 Алексей Козлов рассказал о погибшей учительнице математики (подробнее)

Читайте на WWW.VRN.KP.RU: https://www.vrn.kp.ru/daily/27235/4361918/