Что в Воронеже отменили из-за коронавируса
Воронеж перешел на режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу. Поэтому власти запретили массовые мероприятия. Сначала это касалось действительно масштабных мероприятий формата фестивалей и больших соревнований. А также детских спектаклей - первыми закрылись на вынужденные каникулы ТЮЗ и театр кукол, остальные же культурные учреждения работали в штатном режиме, но с усилением обработки воздуха и поверхностей с помощью дезинфицирующих веществ.
Но с 19 марта областные власти приостановили проведение любых мероприятий в воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ. До 10 апреля.
- Запланированные репертуарные и гастрольные спектакли и концерты будут переноситься на другие дни, - сообщили в правительстве региона.
Все театры ушли на вынужденные каникулы.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ОТМЕНЕНЫ ГАСТРОЛИ ЦИРКА
С 21 марта отменили представления цирка Гии Эрадзе "5 континентов", хотя артисты успели дать первые шоу.
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЛИ ОТМЕНЕНЫ ФЕСТИВАЛИ
Архитектурный форум "Зодчество VRN" - на неопределенный срок.
Фестиваль электронной музыки Kommuna 3.0 - на неопределенный срок
Фестиваль "Воронежская камерата" - на осень
Фестиваль независимых театров "Центр" - на осень
Фестиваль документального театра для подростков "Вербатимфест" - на осень
Шествие и косплей-шоу фестиваля японской анимации - перешел в он-лайн формат
Строительный форум и выставка BUILD - на неопределенный срок.
Всероссийская акция "Тотальный диктант" - на осень.
Фестиваль Воронежской официальной лиги КВН - отменен.
Косплееры встретятся в формате он-лайнФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ПЕРЕНЕСЕНЫ СПЕКТАКЛИ
«Мужчина нарасхват» - на май.
«Косметика врага» - на 18 мая
«Шальные деньги» - на 12 ноября
«Брачный капкан» - на 17 ноября.
ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЛИ ОТМЕНЕНЫ КОНЦЕРТЫ
Выступление Артура Пирожкова - на 18 мая Билеты действительны.
Концерт Стаса Михайлова - на 10 июня.
Концерты Дениса Клявера, Нурлана Сабурова, а также шоу «Хранители времени» - на неопределенный срок Билеты на них будут действительны на новые даты.
Концерты групп Starset и Uriah Heep - на неопределенный срок.
Концерт саксофониста Романа Маркелова - на май.
Концерт пианиста Паулюса Андерссена - на неопределенный срок
Концерт литератора Игоря Губермана - на 16 октября, билеты действительны.
Сказки оркестром с Григорием Сиятвиндой - на осень
Сказки с оркестром с Аленой Бабенко - на осень
Концерт Animal Джаz - на 20 октября
Концерт Тимы Белорусских - на осень
Выступление певицы Дианы Анкундиновой - на 3 ноября, билеты действительны.
Концерт певицы Кати Ростовцевой - на 27 сентября, билеты действительны.
Концерт «Заточки» - на 16 мая
Концерт RAM - на 24 мая
Концерт Dava - на октябрь
Концерт Алисы Игнатьевой - на неопределенный срок
Концерт солиста "Рамштайн" Тилля Линдеманна и лидера группы Pain, мультиинструменталиста Петера Тэгтгрена - отменен.
Концерт Константина Московича - отменен
Концерт ВИА «Волга-Волга» - отменен
В книжном клубе «Петровский» отменили все концерты иностранных музыкантов. Их можно обменять на новые представления или сдать.
Стас Михайлов прервал гастрольный тур.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Выполняйте предписания по предотвращению заболевания: в магазинах и других общественных учреждениях носите маски, избегайте поцелуев и рукопожатий со знакомыми, пользуйтесь спиртовыми салфетками и дезинфекторами (носите их в кармане и сумке), не трогайте лицо, чаще мойте руки.
ИСТОЧНИК KP.RU