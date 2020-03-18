Что в Воронеже отменили из-за коронавируса

Воронеж перешел на режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусу. Поэтому власти запретили массовые мероприятия. Сначала это касалось действительно масштабных мероприятий формата фестивалей и больших соревнований. А также детских спектаклей - первыми закрылись на вынужденные каникулы ТЮЗ и театр кукол, остальные же культурные учреждения работали в штатном режиме, но с усилением обработки воздуха и поверхностей с помощью дезинфицирующих веществ.

Но с 19 марта областные власти приостановили проведение любых мероприятий в воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ. До 10 апреля.

- Запланированные репертуарные и гастрольные спектакли и концерты будут переноситься на другие дни, - сообщили в правительстве региона.

Все театры ушли на вынужденные каникулы.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТМЕНЕНЫ ГАСТРОЛИ ЦИРКА

С 21 марта отменили представления цирка Гии Эрадзе "5 континентов", хотя артисты успели дать первые шоу.

ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЛИ ОТМЕНЕНЫ ФЕСТИВАЛИ

Архитектурный форум "Зодчество VRN" - на неопределенный срок.

Фестиваль электронной музыки Kommuna 3.0 - на неопределенный срок

Фестиваль "Воронежская камерата" - на осень

Фестиваль независимых театров "Центр" - на осень

Фестиваль документального театра для подростков "Вербатимфест" - на осень

Шествие и косплей-шоу фестиваля японской анимации - перешел в он-лайн формат

Строительный форум и выставка BUILD - на неопределенный срок.

Всероссийская акция "Тотальный диктант" - на осень.

Фестиваль Воронежской официальной лиги КВН - отменен.

Косплееры встретятся в формате он-лайнФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЕРЕНЕСЕНЫ СПЕКТАКЛИ

«Мужчина нарасхват» - на май.

«Косметика врага» - на 18 мая

«Шальные деньги» - на 12 ноября

«Брачный капкан» - на 17 ноября.

ПЕРЕНЕСЕНЫ ИЛИ ОТМЕНЕНЫ КОНЦЕРТЫ

Выступление Артура Пирожкова - на 18 мая Билеты действительны.

Концерт Стаса Михайлова - на 10 июня.

Концерты Дениса Клявера, Нурлана Сабурова, а также шоу «Хранители времени» - на неопределенный срок Билеты на них будут действительны на новые даты.

Концерты групп Starset и Uriah Heep - на неопределенный срок.

Концерт саксофониста Романа Маркелова - на май.

Концерт пианиста Паулюса Андерссена - на неопределенный срок

Концерт литератора Игоря Губермана - на 16 октября, билеты действительны.

Сказки оркестром с Григорием Сиятвиндой - на осень

Сказки с оркестром с Аленой Бабенко - на осень

Концерт Animal Джаz - на 20 октября

Концерт Тимы Белорусских - на осень

Выступление певицы Дианы Анкундиновой - на 3 ноября, билеты действительны.

Концерт певицы Кати Ростовцевой - на 27 сентября, билеты действительны.

Концерт «Заточки» - на 16 мая

Концерт RAM - на 24 мая

Концерт Dava - на октябрь

Концерт Алисы Игнатьевой - на неопределенный срок

Концерт солиста "Рамштайн" Тилля Линдеманна и лидера группы Pain, мультиинструменталиста Петера Тэгтгрена - отменен.

Концерт Константина Московича - отменен

Концерт ВИА «Волга-Волга» - отменен

В книжном клубе «Петровский» отменили все концерты иностранных музыкантов. Их можно обменять на новые представления или сдать.

Стас Михайлов прервал гастрольный тур.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выполняйте предписания по предотвращению заболевания: в магазинах и других общественных учреждениях носите маски, избегайте поцелуев и рукопожатий со знакомыми, пользуйтесь спиртовыми салфетками и дезинфекторами (носите их в кармане и сумке), не трогайте лицо, чаще мойте руки.