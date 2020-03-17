В Воронеже из-за коронавируса перенесли архитектурный форум Зодчество VRN

17 Март 2020 2020-03-17T08:32:18+03:00

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"Зодчество перенесли, сами знаете, почему". Такой лозунг разместил на своем портале департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.

- С грустью мы вынуждены сообщить, что оргкомитетом принято решение о переносе форума «Зодчество VRN 2020» на более поздний срок в течение текущего года, в связи с беспокоящей всех нас эпидемиологической ситуацией, которая складывается сегодня во всем мире. Мы уже много сделали для подготовки одного из самых заметных и ожидаемых профессиональных событий в Центральной России, и, конечно, это решение дается нам нелегко. Однако мы твердо убеждены в его правильности, потому что для команды форума «Зодчество VRN» нет ничего дороже наших друзей и коллег по всей стране – взрослых и молодых архитекторов, градостроителей, урбанистов, горожан и их родных и близких. И если для нашего сообщества сегодня будет важнее и безопаснее воздержаться от проведения и участия в массовых мероприятиях, то мы, безусловно, принимаем и поддерживаем это, - говорится на сайте ведомства.

Команда организаторов сообщила, что продолжит готовиться к форуму.

Напомним, в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса, в Воронеже отменены или перенесены массовые культурные, спортивные мероприятия. Занятия в большинстве вузов переведены в формат он-лайн, в школах на неделю раньше объявили каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU