Воронежские госуниверситеты перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

Крупнейшие воронежские вузы с 17 марта переходят на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Например, как минимум на две недели студентов ВГУ будут обучать через онлайн-систему Moodle.

- Конечно же, будут проблемы, так как переход на массовое дистанционное обучение - это нечто новое для нас. Но мы планируем наладить процесс за несколько дней. Завтра в Москве будет совещание Президиума Российского Союза ректоров, на котором мы получим дополнительные установки о том, как эту работу проводить. А уже в среду пройдет местный совет ректоров, где подкорректируем их для воронежских вузов, - добавил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий. - Для нас массовое использование онлайн-курсов - это интересный кейс. Ведь важно, чтобы не было профанации. По каждой лекции должна быть обратная связь, чтобы мы видели, что студент выполняет задания, знакомится с материалом. Это не каникулы.

Для тех, у кого остались «хвосты» с прошлых сессий, продлят срок их закрытия. Пока, по словам ректора, все даты сдвигаются на неопределенное время.

Об аналогичном решении заявили в лесотехническом и педагогическом университетах. Воронежский государственный аграрный университет и университет инженерных технологий откажется от традиционных лекций и семинаров до 29 марта. А вот в ВГМУ имени Бурденко, наоборот, решили не ограничиваться двумя неделями - в этом вузе пока введен «бессрочный» карантин.

- Реализация образовательных программ и проведение всех видов занятий в соответствии с расписанием будут осуществляться исключительно в дистанционной форме через электронную информационно-образовательную среду университета с 16 по 29 марта, - присоединились в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ).

Все массовые мероприятия на территории учебного заведения на это время также отменяются.

- Сотрудникам ВГТУ запрещаются заграничные служебные командировки, а студентам - зарубежные поездки в рамках учебного процесса. Кроме того, всем рекомендовано воздержаться от частных поездок в страны и регионы России с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в официальном сообщении.

Если же преподаватели или студенты ослушаются, то им придется обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня возвращения.

Но есть учебные заведения, не подведомственные Минобрнауки, где учеба продолжается в прежнем режиме. Речь идет об институте физической культуры, институте искусств, институте МВД, институте ФСИН, а также военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина.