2020-03-16T11:13:07+03:00
Общество

В Воронеже из-за коронавируса отменили фестиваль электронной музыки в арт-центре «Коммуна»

Пока не известно, на какую дату перенесут его организаторы
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Уже купленные билеты останутся действительныУже купленные билеты останутся действительны
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Временно приостановлена продажа билетов на фестиваль электронной музыки Kommuna festival - виной тому все тот же коронавирус. Масштабное мероприятие в третий раз должно было состояться в Воронеже 18 апреля в арт-центре «Коммуна».

- Друзья, как бы нам этого не хотелось, но в связи с вводимыми запретами на проведение массовых мероприятий на фоне распространения вируса COVID-19, а также ограничениями на авиасообщения России со странами Европы, мы вынуждены перенести фестиваль, - сообщают организаторы. - Мы очень сожалеем о случившемся и сложившейся ситуации. Берегите себя и своих близких! Надеемся на ваше понимание и поддержку.

При этом администрация фестиваля сообщает, что точная дата проведения будет анонсирована позже, а все уже купленные билеты останутся действительны.

Мы уже сообщали, что в нашем городе по той же причине пришлось отменить фестиваль «Крымская весна». Зато итальянские артисты несмотря ни на что собираются на Платоновский фестиваль в Воронеж.

Пока же в нашем регионе нашумевшее заболевание ни у кого не подтвердилось. Хотя недавно госпитализировали приехавшего из Франции мужчину с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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