2020-03-16T14:46:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Все массовые мероприятия в Воронеже перенесут на более поздние даты

Что тому виной? Как вы уже поняли, вновь в планы вмешивается коронавирус
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Все культурные, спортивные и иные масштабные мероприятия, которые должны были состояться в Воронеже, в ближайшее время, перенесут на более поздний срок. Об этом стало известно 16 марта на межведомственном совещании, посвященном комплексу противоэпидемиологических мер. Как вы уже поняли, вновь в планы вмешивается коронавирус.

По каждому такому мероприятию вопрос будет решаться индивидуально, так, например, планируют перенести традиционный фестиваль «Танцующий город»

- Массовое мероприятие – мероприятие, проводимое по согласованию с органами местного самоуправления, определенное по месту проведения, времени и количеству участников, от 50-ти и более человек, объединенных единством целей, интересов и потребностей политического, спортивного либо культурно-зрелищного, религиозного и иного характер, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, руководители учреждений социальной сферы обязаны будут контролировать: сотрудник вернулся из командировки или с отдыха из других стран - значит он отправляется в самоизоляцию. При этом, как сообщили в пресс-службе мэрии, не важно, есть ли у него симптомы заболевания или их нет.

Также усилены мероприятия по кварцеванию и дезинфекции помещений. В частности, продолжится работа по дезинфекции в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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