В Воронеже Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в формат он-лайн из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:33:26+03:00

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В этом году традиционное майское шествие косплееров в столице Черноземья не состоится. Организаторы Всероссийского фестиваля японской анимации сообщили об его отмене в связи с ситуацией с распространением коронавируса и последовавшим за этим запретом на массовые мероприятия. Однако команда форума решила не терять 20-летний опыт проведения фестиваля и перевести его в формат он-лайн.

- Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже отменяется в связи со вспышкой коронавируса. Мы чрезвычайно огорчены этим, но никаких вариантов подготовки и проведения фестиваля в традиционном формате у нас не осталось. Однако 20 лет проведения - слишком большой срок, чтобы пропустить год! Чтобы все ваши и наши труды были не напрасными, а майские праздники не потеряли своего праздничного очарования, мы объявляем Первый Всероссийский онлайн-фестиваль любителей японской анимации! Друзья, давайте покажем коронавирусу большое анимешное НЯ — пусть знает, что одолеть нас не так легко, и мы не сдаемся! – сообщили организаторы. - Мы призываем косплееров, танцоров, вокалистов и всех-всех взять в руки видеокамеру или смартфон и снять видеоклипы и прислать нам, а на майские праздники мы соберемся у мониторов и вместе посмотрим, что у вас получилось. Ваши любимые ведущие Усаги, СоНик и компания будут, как и всегда, объявлять и комментировать ваши выступления. Кроме того, мы отберем самые интересные выступления за все время существования фестиваля и покажем вам! Даешь видеофестиваль!

Видеоролики принимаются до 20 апреля. Можно снять дефиле костюма длиной до 1 минуты. Можно использовать любые спецэффекты, фоновые изображения. Также можно снять на видео привычные для косплей-шоу форматы - сценки, танцы, вокальные номера. Продолжительность ролика не более 10 минут.

Расписание нового фестиваля находится в стадии планирования.

Напомним, в Воронеже из-за угрозы коронавируса перенесли архитектурный форум Зодчество VRN

ИСТОЧНИК KP.RU