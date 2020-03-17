2020-03-17T11:33:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в формат он-лайн из-за коронавируса

Участники могут прислать на конкурс свои видео
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В этом году традиционное майское шествие косплееров в столице Черноземья не состоится. Организаторы Всероссийского фестиваля японской анимации сообщили об его отмене в связи с ситуацией с распространением коронавируса и последовавшим за этим запретом на массовые мероприятия. Однако команда форума решила не терять 20-летний опыт проведения фестиваля и перевести его в формат он-лайн.

- Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже отменяется в связи со вспышкой коронавируса. Мы чрезвычайно огорчены этим, но никаких вариантов подготовки и проведения фестиваля в традиционном формате у нас не осталось. Однако 20 лет проведения - слишком большой срок, чтобы пропустить год! Чтобы все ваши и наши труды были не напрасными, а майские праздники не потеряли своего праздничного очарования, мы объявляем Первый Всероссийский онлайн-фестиваль любителей японской анимации! Друзья, давайте покажем коронавирусу большое анимешное НЯ — пусть знает, что одолеть нас не так легко, и мы не сдаемся! – сообщили организаторы. - Мы призываем косплееров, танцоров, вокалистов и всех-всех взять в руки видеокамеру или смартфон и снять видеоклипы и прислать нам, а на майские праздники мы соберемся у мониторов и вместе посмотрим, что у вас получилось. Ваши любимые ведущие Усаги, СоНик и компания будут, как и всегда, объявлять и комментировать ваши выступления. Кроме того, мы отберем самые интересные выступления за все время существования фестиваля и покажем вам! Даешь видеофестиваль!

Видеоролики принимаются до 20 апреля. Можно снять дефиле костюма длиной до 1 минуты. Можно использовать любые спецэффекты, фоновые изображения. Также можно снять на видео привычные для косплей-шоу форматы - сценки, танцы, вокальные номера. Продолжительность ролика не более 10 минут.

Расписание нового фестиваля находится в стадии планирования.

Напомним, в Воронеже из-за угрозы коронавируса перенесли архитектурный форум Зодчество VRN

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежа стала жертвой мошенников, собираясь купить медицинские маски через интернет
У женщины, снятой с поезда в Воронежской области, не подтвердили коронавирус
В Воронеже Всероссийский фестиваль японской анимации перевели в формат он-лайн из-за коронавируса
В Воронеже у двух непальских студенток заподозрили коронавирус
На премию «Добронежец-2020» подали около 400 заявок
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
В Нововоронеже прошел хоккейный турнир, посвященный 75-летию атомной промышленности
В Воронежской области двое студентов расплачивались фальшивыми 5000 купюрами
Под Воронежем ВАЗ, водителю которого стало плохо за рулем, помял две машины
В Воронеже на пожаре пострадала женщина
В Воронеже за ночь сгорели четыре машины и фасад магазина
Воронежский Театр равных не стал переносить премьеру из-за коронавируса
В Воронеже из-за коронавируса перенесли архитектурный форум Зодчество VRN
За три дня в Воронежской области госпитализировали четырех человек с подозрением на коронавирус
В Воронеже продолжат очное обучение пять вузов
Два воронежских детских театра приостановили работу из-за коронавируса
Убийцу воронежского инвалида и его престарелой матери на 17 лет отправили в колонию
В Новоусманском районе Воронежской области назначили прокурора
В Воронежской области с поезда сняли женщину с подозрением на коронавирус
В Воронеже задержали серийного вора видеорегистраторов
Под Воронежем поймали убийцу двух мужчин
Школы Воронежской области из-за коронавируса тоже отправили на досрочные каникулы
В Воронежском госуниверситете продлят срок закрытия «хвостов» из-за коронавируса
Ректор воронежского опорного вуза подписывает университетские документы, находясь в СИЗО
Пещерный храм воронежского заповедника «Дивногорье» передадут РПЦ
Под Воронежем пропал пенсионер: он мог заблудиться в лесу
Из-за коронавируса воронежский опорный вуз перейдет на онлайн-обучение