В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерты Стаса Михайлова, Дениса Клявера, Нурлана Сабурова и строительный форум

18 Март 2020 2020-03-18T14:55:46+03:00

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Концертная площадка Event-Hall сообщила об изменениях в афише в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Переносятся на ближайшие даты следующие мероприятия:

- концерт Стаса Михайлова (планировался 23 марта)

- строительный форум и выставка BUILD (планировались 26-27 марта)

- семейное шоу «Хранители времени» (планировалось 28 марта) - stand-up Нурлана Сабурова (планировался 28 марта)

- концерт Дениса Клявера (планировался 29 марта)

- Сейчас артисты и промоутеры корректируют свои гастрольные графики, чтобы все запланированные мероприятия состоялись. О новых датах мероприятий станет известно совсем скоро! Мы будем сообщать вам сразу же по мере поступления информации. Все купленные билеты будут действительны на новые даты концертов, - сообщили в дирекции Event-Hall.

Напоминаем, концерт Артура Пирожкова, запланированный на 18 марта, перенесен на 18 мая.

Если вы решили вернуть билеты: временно установленный срок рассмотрения заявлений - 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU