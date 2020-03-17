В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт Артура Пирожкова
Выступление состоится 18 мая
фото с сайта артиста
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Концерт Артура Пирожкова (авторский псевдоним Александра Реввы), который планировался в Воронеже 18 марта, перенесли.
- Концерт Артура Пирожкова переносится на 18 мая. Все купленные билеты будут действительны, - сообщила концертная площадка Event-Hall.
На сайте артиста также появилось сообщение о переносе даты выступления.
Скорее всего, он связан с запретом на массовые мероприятия из-за недопущения распространения коронавируса.
Напомним, в Воронеже уже перенесли несколько мероприятий, в том числе архитектурный форум Зодчество VRN.
ИСТОЧНИК KP.RU