В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт Артура Пирожкова

17 Март 2020 2020-03-17T13:46:04+03:00

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Концерт Артура Пирожкова (авторский псевдоним Александра Реввы), который планировался в Воронеже 18 марта, перенесли.

- Концерт Артура Пирожкова переносится на 18 мая. Все купленные билеты будут действительны, - сообщила концертная площадка Event-Hall.

На сайте артиста также появилось сообщение о переносе даты выступления.

Скорее всего, он связан с запретом на массовые мероприятия из-за недопущения распространения коронавируса.

Напомним, в Воронеже уже перенесли несколько мероприятий, в том числе архитектурный форум Зодчество VRN.

ИСТОЧНИК KP.RU