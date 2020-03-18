2020-03-18T01:10:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок концерт группы Uriah Heep

О новой дате сообщат дополнительно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Концерт группы Uriah Heep, запланированный в Воронеже на 11 апреля, не состоится. Организаторы заявили о переносе выступления на неопределенный срок из-за мер по недопущению распространения коронавируса.

- Мы держались до последнего! Однако последние решения региональных властей, связанные с ограничениями в проведении культурно-массовых мероприятий, а также решения федеральных властей, ограничивающие въезд иностранных граждан на территорию РФ, сделали невозможным проведение тура Uriah Heep в нашей стране, - сообщили промоутеры. - Это автоматически означает перенос всех концертов Uriah Heep на неопределенный срок. Мы просим вас запастись терпением. Впереди нас ждет огромная кропотливая работа над тем, чтобы организовать туры заново, сложные переговоры с площадками, артистами, авиакомпаниями. Все это, конечно же, займет время, учитывая, что мы предлагаем туры не в 2-3 городах, а по всей стране - от Владивостока до Калининграда.

О новой дате сообщат дополнительно.

Напомним, в Воронеже уже перенесли часть культурно-массовых мероприятий, в том числе фестиваль Зодчество VRN

ИСТОЧНИК KP.RU

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