В Воронеже из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок концерт группы Uriah Heep
Концерт группы Uriah Heep, запланированный в Воронеже на 11 апреля, не состоится. Организаторы заявили о переносе выступления на неопределенный срок из-за мер по недопущению распространения коронавируса.
- Мы держались до последнего! Однако последние решения региональных властей, связанные с ограничениями в проведении культурно-массовых мероприятий, а также решения федеральных властей, ограничивающие въезд иностранных граждан на территорию РФ, сделали невозможным проведение тура Uriah Heep в нашей стране, - сообщили промоутеры. - Это автоматически означает перенос всех концертов Uriah Heep на неопределенный срок. Мы просим вас запастись терпением. Впереди нас ждет огромная кропотливая работа над тем, чтобы организовать туры заново, сложные переговоры с площадками, артистами, авиакомпаниями. Все это, конечно же, займет время, учитывая, что мы предлагаем туры не в 2-3 городах, а по всей стране - от Владивостока до Калининграда.
О новой дате сообщат дополнительно.
Напомним, в Воронеже уже перенесли часть культурно-массовых мероприятий, в том числе фестиваль Зодчество VRN
ИСТОЧНИК KP.RU