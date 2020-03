Uriah Heep отметят с воронежцами 50-летие группы

15 Март 2020 2020-03-15T18:42:58+03:00

11 апреля в Воронеж приедут Uriah Heep. Авторы культовых песен Easy Living и July Morning посетят 14 городов по всей России в рамках юбилейного тура в честь 50-летия музыкальной карьеры.

Дебютный альбом коллеектива Very Eavy, Very Umble ознаменовал появление нового массового музыкального движения. Gypsy, Bird of Prey and Walking in Your Shadow - именно с них началась 50-летняя история URIAH HEEP. За свою поражающую карьеру коллектив выпустил бесчисленное количество студийных и концертных альбомов, продал более 45 миллионов пластинок по всему миру, а также отыграл более 4000 грандиозных концертов в 60 странах мира. Такая самоотдача, неизменный стиль и музыкальный энтузиазм закрепили за группой статус основателей хард-рока и позволили увековечить свои композиции в сердцах преданных слушателей и любителей настоящего рока 70-х годов. Группа наряду с Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple сыграла значительную роль в становлении классического хард-рока. В конце 1987 года Uriah Heep отыграли 10 исторических концертов в Москве, собравших в общей сложности в спорткомплексе «Олимпийский» 180 тыс зрителей.

В музыке Uriah Heep, выдержавшей множество испытаний временем и славой, каждый находит что-то свое. Кто-то пронзительный вокал в трагичной балладе, кто-то невероятную мощь в эпичной боевой повести, а другие то самое легендарное и неповторимое роковое исполнение.

11 апреля Uriah Heep напомнят воронежцам, что такое настоящий классический хард-рок! Концерт пройдет в Arena Hall, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU