2020-03-17T16:56:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса перенесли фестиваль независимых театров "Центр"

Планируются даты на октябрь
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Третий фестиваль независимых театров «Центр», на который должны были приехать театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Эстонии и Казахстана, не состоится в Воронеже с 27 апреля по 3 мая, как планировалось ранее. Все спутал коронавирус.

- В связи с закрытием границ с Эстонией и Казахстаном, а также ситуацией с приостановкой работы театров, которую практически невозможно прогнозировать, мы приняли решение перенести фестиваль на осень, - сообщила дирекция фестиваля. - В данный момент мы обсуждаем с театрами-участниками возможность переноса форума на 12-18 октября 2020 года. Точные даты станут известны позже, в программе возможны изменения, но в большую сторону.

Напомним, в Воронеже уже перенесли несколько мероприятий, в том числе архитектурный форум Зодчество VRN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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