2020-01-30T09:40:30+03:00
Звезды

Третий фестиваль «Центр» пройдет в Воронеже с 27 апреля по 3 мая

На гастроли приедут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Эстонии и Казахстана
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Организаторы объявили программу фестиваля независимых театров «Центр», который пройдет в Воронеже с 27 апреля по 3 мая. На гастроли приедут театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Новосибирска, Эстонии и Казахстана

27 апреля в Камерном театре «Один театр» из Краснодара покажет спектакль Дмитрия Егорова «Я умер от варенья» по произведениям Олега Григорьева.

28 апреля в драмтеатре театр «Июльансамбль» (Москва) представит постановку Виктора Рыжакова «По-Чехову. Три сестры».

29 апреля в Никитинском театре творческая лаборатория «Угол» (Казань) покажет «147» Ксении Шачневой и Дарьи Андреевой.

30 апреля в Никитинском театре проект «Квартира» (Санкт-Петербург) представит семеи ныи спектакль-сторителлинг «Фабрика историй» с участием актеров с аутизмом.

1 мая в Камерном театре казахстанский театр ARTиШОк (Алма-Ата) покажет пародию на вербатим - спектакль Семена Александровского «Что вы делали вчера вечером?».

1 мая Никитинский театр покажет «Тайные виды на гору Фудзи» режиссера Ивана Комарова.

2 мая в Никитинском театре мастерская Крикливого и Панькова lab4dram (Новосибирск) покажет музыкальный перформанс Полины Кардымон «Коромысли».

2 мая в Никитинском театре таллиннский театр R.A.A.A.M представит спектакль «Моя эстонская бабушка» Юлии Ауг.

3 мая режиссер Петр Чижов из Санкт-Петербурга в фотостудии Владимира Годника поставит киносценарий «Бойцовский клуб» с участием худрука Никитинского театра Бориса Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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