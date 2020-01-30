В Воронеже показали боксы, в которых лечат больных с подозрением на коронавирус

На двери в отделение №7 областной детской больницы № 2 установлен электронный замок, напоминающий домофон. За этой дверью, находятся 22 специальных бокса – обычно их используют, чтобы разметить мальчишек и девчонок с какими-либо инфекционными заболеваниями. В такой изоляции болезни невозможно найти нового носителя – если, конечно, соблюдать все меры безопасности.

Дверь того самого отделения, где поместили воронежцев с подозрением на коронавирусФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Однако на этой неделе эти боксы потребовались двум воронежцам – 55-летней женщине и 35-летнему мужчине – они недавно отдыхали в Китае, а по возвращении на малую родину обнаружили, что заболели. Многие тут же подумали: «Неужели новый тип коронавируса – так называемый 2019-nCoV все-таки проник в Россию?»

Как все произошло?

Сразу скажем, что коронавирус у воронежских пациентов, прибывших из Китая, не подтвердился. Об этом еще 29 января заявил Александр Щукин, глава департамента здравоохранения Воронежской области.

Восстановим картину: горожане отдыхали в южной провинции Китая, на острове Хайнань. Чтобы не было различных толков, сразу скажем, что отправились в путешествия они по отдельности и до этой истории точно не были знакомы.

Женщина, спустя четыре дня после возвращения домой, обнаружила, у себя симптомы ОРВИ: высокая температура, кашель, головные боли. Что мы делаем при простуде? Обычно – вызываем врача на дом. Так и поступила жительница Воронежа. А уже после этого закружилась история с инфекционной больницей на Бахметьева, изолирующими носилками и предположениями о коронавирусе.

Мужчина отдыхал в Китае до 17 января. Практически две недели он провел в Воронеже и вдруг обнаружил, что у него появились боли в горле, насморк и немного повысилась температура. Инкубационный период нового типа коронавируса – как раз две недели. Воронежец, поняв, чем могут грозить такие симптомы сам сел в автомобиль и отправился в областную инфекционную больницу. Уже оттуда его увезли в областную детскую больницу №2.

БУЗ ВО ОДКБ №2Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

То есть эти два человека заболели приблизительно в одно и то же время 26-27 января, а обратились за медицинской помощью и вовсе в один и тот же день – это совпадение, несомненно, повлияло на то, что по городу разошлись слухи о новом коронавирусе.

По последним данным, у женщины грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. У 35-летнего мужчины - риновирус.

Где лечили?

- Персонал у нас был подготовлен. Самое главное в таких ситуациях – раннее выявление и своевременная изоляция, - рассказывает главный врач БУЗ ВО ОДКБ №2 Сергей Авдеев.

Сергей АвдеевФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Когда впервые объявили, что воронежцев с подозрением на коронавирус отправили в детскую больницу, это вызвало шквал вопросов. Почему именно туда?

Объясняем. Те самые изолирующие боксы – это, по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Они предполагают два входа: один с улицы – если заболевание особо опасное и заразно, то, минуя приемное отделение, пациента из машины сразу доставляют к определенному боксу; второй – непосредственно из приемного отделения.

Отдельный выход на улицуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- При госпитализации в этот бокс-изолятор заразиться невозможно. Так как медики соблюдают меры безопасности, у нас нет контакта прямого между пациентами. Даже вентиляция в каждом боксе индивидуальная. Безусловно, мы не сможем сделать им компьютерную томографию – нет возможности перенести все оборудование. Однако все остальные обследование и процедуры мы проводим на месте. Костюмы меняются при каждом посещении, после этого мы отправляем их на утилизацию, - отмечает Сергей Авдеев. – После отъезда пациентов боксы будут обработаны специальными средствами, которые активны по отношению к бактериям. Эти меры давно отработаны.

Когда врачу нужно посетить больного, он надевает специальный костюм, перчатки, очки. Этот набор – одноразовый. Костюм впоследствии замачивают в специальном растворе, потом это все дезинфицируют и уничтожают.

Такие спецкостюмы используют врачи - позже эти комплекты утилизируютФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Еду человеку подают через специальный прозрачный ящик, у которого есть две дверцы. Одна - для медсестры, вторая - для пациента, чтобы он мог сам открыть ее и взять, что ему необходимо. Также в боксе есть отдельный санузел с душевой.

Специальный "ящик" для передачи едыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

У каждого пациента в боксе отдельный санузелФото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Сегодня (30 января) мы закончим свои обследования. В дальнейшем с эпидемиологами обсудим лечение – будет ли оно проходить амбулаторно или в областной инфекционной больнице. У молодого человека сейчас удовлетворительное состояние. У женщины – средней тяжести. Она еще продолжает лихорадить, то есть ее температура поднимается до 38 градусов. У нее подтвержден грипп, быть может, он проявляет осложнения. Однако все лечение мы уже назначили этой жительнице Воронежа, - подчеркнул Сергей Авдеев.

Ранее в воронежском аэропорту усилили контроль из-за вируса из Китая. До этого сообщалось, что в медорганизациях области готовы принять людей, если они прилетят из-за границы с симптомами коронавирусной инфекции.

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