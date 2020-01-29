2020-01-29T20:56:07+03:00
Общество

Коронавирус у приехавших из Китая воронежцев не подтвердился

Федеральные лаборатории прислали результаты раньше, чем ожидалось
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Госпитализация проходила в соответствии со строгими медицинскими инструкциями. Фото: @tv360ruГоспитализация проходила в соответствии со строгими медицинскими инструкциями. Фото: @tv360ru
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Коронавирус у двух воронежских пациентов, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ, не подтвердился. Об этом 29 января заявил Александр Щукин, глава департамента здравоохранения Воронежской области.

Хотя до этого и сообщалось, что окончательные результаты придут из центров в Москве и Новосибирске только через 2-3 дня. Однако сейчас в пресс-службе облправительства сообщают, что данные исследований федеральных лабораторий поступили раньше, чем ожидалось.

Напомним, 55-летняя женщина обратилась на четвертый день после прибытия из Китая - сейчас она в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, у нее грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. Однако ее состоянию ничего не угрожает, ситуация стабильная. У 35-летнего мужчины - риновирус. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Воронежцы отдыхали в одном и том же месте - южной провинции Китая - Хайнань. Она включает в себя одноименный остров и ряд малых островов, популярных у туристов. Как нам удалось выяснить, горожане отдыхали отдельно друг от друга и даже не знакомы. По предварительным данным, в Воронеж они добрались не самолетом, а на личном транспорте.

Ранее в воронежском аэропорту усилили контроль из-за вируса из Китая. До этого сообщалось, что в медорганизациях области готовы принять людей, если они прилетят из-за границы с симптомами коронавирусной инфекции.

Видео госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус в Воронеже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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