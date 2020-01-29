Официально: «У госпитализированных воронежцев коронавирус пока не подтверждается»

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:40:17+03:00

У двух пациентов диагностировали грипп А и риновирус

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Представители департамента здравоохранения Воронежской области и регионального управления Роспотребнадзора выступили с официальными заявлениями по поводу госпитализации двух горожан, вернувшихся из Китая.

- Хотелось бы отметить, во-первых, правильность действий заболевших, - отметил глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев. - При появлении признаков инфекционного заболевания они напрямую обратились в приемное отделение инфекционной больницы. Во-вторых, подчеркну правильность действий медработников по недопущению развития ситуации, своевременная изоляция заболевших. У 55-летней женщины выделен вирус гриппа, у 35-летнего мужчины - риновирус.

Однако это не позволяет с уверенностью говорить, что коронавируса у них нет. Окончательные результаты придут из центров в Москве и Новосибирске через 2-3 дня.

Руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин рассказал о состоянии госпитализированных:

- У пациента 1985 года рождения период от возвращения до начала симптоматики - девять дней. Сегодня даже до подтверждения окончательного диагноза мы можем более точно говорить, что у него сезонный грипп и риновирус. Состояние удовлетворительное. Женщина, которая обратилась на четвертый день, в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, у нее грипп А, который чреват осложнениями легочной системы. Ее состоянию ничего не угрожает, ситуация стабильная.

Напомним, вчера, 28 января в Воронеже госпитализировали двух пациентов с подозрением на новый тип коронавируса. Речь идет о 55-летней женщине и 35-летнем мужчине. Недавно они вернулись из Китая, почувствовали себя плохо, однако за медицинской помощью обратились спустя несколько дней. Во время госпитализации их погрузили в специальные боксы. Медики при этом облачились в защитные костюмы.

Ранее в воронежском аэропорту усилили контроль из-за вируса из Китая. До этого сообщалось, что в медорганизациях области готовы принять людей, если они прилетят из-за границы с симптомами коронавирусной инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/757444" frameborder="0"></iframe> Видео госпитализации двух человек с подозрением на коронавирус в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU