Медики рассказали о состоянии воронежцев, у которых подозревают коронавирус

Через четыре дня после возвращения из Китая у 55-летней жительницы Воронежа сильно повысилась температура. Тут же у нее проявились и так называемые «катаральные явления» – слезотечение, насморк, кашель, чихание. Задумалась ли уже тогда женщина о том, что могла подхватить новый тип коронавируса – так называемого 2019-nCoV?

Отдохнули в Китае

28 января в социальных сетях появилось видео, как пациента в специальном боксе увозят из областной клинической инфекционной больницы (ул. Бахметьева, 10). В машину женщину грузят медики в полном обмундировании: в комбинезонах с капюшоном и панорамных масках с фильтрами.

Спустя всего несколько часов становится известно, что случай не единичный. С подозрением на коронавирус также был госпитализирован 35-летний мужчина.

- Медики сработали по инструкции. Приняты меры по не распространению инфекции. Были использованы специальные изолирующие носилки. Людей транспортировали в областную детскую клиническую больницу № 2 , потому что там есть специальные боксы, которые абсолютно препятствуют распространению инфекции. Состояние у мужчины ближе к удовлетворительному, у женщины – средней тяжести, - прокомментировал Александр Щукин, руководитель департамента здравоохранения Воронежской области.

Мужчина также вернулся из КНР всего пару дней назад – однако кто знает, со сколькими людьми за это время успели так или иначе пересечься эти горожане?

По нашим данным, воронежцы были в одном и том же месте, в провинции на юге Китая. Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что воронежцы отдыхали. Вероятно, хотели посмотреть, как в «Поднебесной» встречают свой Новый год.

К слову в международном аэропорту Воронеж имени Петра I усилили санитарно-карантинный контроль. Сейчас в авиагавани специалисты проводят дистанционную термометрию пассажиров, прилетающих международными рейсами. Несмотря на то, что прямых рейсов в Китай из нашего города нет.

- Если врачи при помощи тепловизора зафиксируют у человека повышенную температуру, его немедленно изолируют, - подчеркнули в аэропорту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Диагноз станет известен через три дня

Теперь для определения типа вируса, вызвавшего заболевание у воронежцев, в течение трех дней проведут анализы на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся. Их отправят на проверку в Москву и Новосибирск.

Пока еще остается вероятность, что воронежцы подхватили обычный ОРВИ. Параллельно местные санврачи проводят исследование на грипп.

- При госпитализации были использованы специальные средства противоэпидемической защиты: специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников. В настоящее время пациенты размещены в инфекционном боксе с отдельными входами в каждую палату, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Нам также сообщили, что уже определен круг людей, с которыми контактировали заболевшие воронежцы. Сейчас все они находятся под медицинским наблюдением.

- По поручению губернатора Александра Гусева профильный зампред правительства Воронежской области Владимир Попов возглавил специальную комиссию, которая будет контролировать ход событий. Напомним, что в России уже регистрировались случаи с подозрением на коронавирус, которые не подтвердились. Мы будем информировать общественность по мере поступления новой информации. Ситуация находится на контроле, - отметили в облправительстве.