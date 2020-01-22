2020-01-22T15:20:10+03:00
Общество

Воронежский Роспотребнадзор предупреждает о смертельном китайском вирусе

Жителей региона просят учесть вспышку вируса при планировании путешествий
Олег ИВАНОВ
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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области просит местных жителей при планировании поездок за границу, учитывать, что в городе Ухань провинции Хубэй распространяется так называемый смертельный китайский вирус.

Вместе с тем, в медорганизациях Воронежской области готовы принять людей, если они прилетят из Китая с симптомами коронавирусной инфекции.

9 января администрация города Ухань сообщила о том, что зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией вирусной этиологии. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, 7 заболевших находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано. Первый случай заболевания датируется 12 декабря.

При этом у 15 больных лабораторно подтверждено наличие нового варианта коронавируса.

- Коронавирусы представляют собой группу патогенов, которые вызывают респираторные и кишечные заболевания. Кроме людей, коронавирус может заражать многих млекопитающих, таких как свиньи, крупный рогатый скот, кошки, собаки, куницы, верблюды, летучие мыши, мыши, ежи и различные виды птиц, - отмечают в Роспотребнадзоре. - В настоящее время известны только 6 коронавирусов, которые заражают людей. Четыре из них, как правило, вызывают симптомы обычной простуды. Два других, коронавирус Тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома (БВРС), вызывают серьезные заболевания дыхательных путей, которые могут закончиться летальным исходом. Подобно коронавирусам ТОРС и БВРС-КоВ, источником вновь выявленного коронавируса также, скорее всего, является животное. В настоящее время ведется интенсивное вирусологическое расследование, направленное на выявление резервуара этого вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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