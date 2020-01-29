В Воронеже вырос спрос на медицинские маски после сообщения о коронавирусе

В Воронеже серьезно вырос спрос на медицинские маски после появления информации о коронавирусе. Напомним, накануне, 28 января в Воронеже госпитализировали двух пациентов с подозрением на вирус из Китая. Речь идет о 55-летней женщине и 35-летнем мужчине. Недавно они вернулись из Китая, почувствовали себя плохо и обратились к врачам. По последней информации, опасный коронавирус у них пока не подтвердился.

Корреспондент «КП» прошелся по пяти аптекам города и узнал у фармацевтов, вырос ли спрос на медмаски в связи с последними событиями. Оказалось, что воронежцы не на шутку испугались заражения. Во всех пунктах отметили рост интереса горожан к товару, в некоторых - маски полностью разобрали. В аптеках ждут нового завоза.

- Пока цена остается прежней – 5 рублей за штуку и около 40 за упаковку. А вот покупать маски стали в три раза больше. Это произошло сразу после появления информации о вирусе в СМИ, - рассказал специалист.

Также фармацевт посоветовал горожанам в целях безопасности носить маски в автобусе. Расстояние распространения любого вируса составляет шесть метров. Не лишним, по словам специалиста, будет и употребление противовирусных, а также витаминов.

В Роспотребнадзоре Воронежской области напомнили основные правила ношения медицинских масок.

- Итак, маску, оснащенную бумажным фильтром, меняют один раз в два часа, а обработанную специальным бактерицидным средством, - около трех-пяти часов. Если маска намокла от кашля, чихания или дыхания, ее меняют немедленно и надевают другую.

- Одноразовую медицинскую маску применяют всего один раз.

- Маску размещают на лице так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

- Если в маску вшито пластичное крепление в области носа, его плотно подгоняют пальцами к спинке носа.

- На многих масках есть специальные складки. Их разворачивают, чтобы изделие лучше прилегало к лицу.

- Во время ношения не стоит трогать ее защитное поле руками.

- После прикосновения к маске руки лучше помыть с мылом, а затем обработать их антисептическим средством.

- Носить маску лучше непрерывно.

- Во время смены маски нельзя прикасаться к защитному слою изделия, где уже скопились возбудители инфекции. Маску аккуратно стягивают с лица, ухватившись за ушные петли или завязки.