2020-01-24T16:00:32+03:00
Общество

В воронежском аэропорту усилили контроль из-за смертельного вируса из Китая

Специалисты проводят дистанционную термометрию пассажиров
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Важно не допустить проникновение нового вируса 2019-nCoVВажно не допустить проникновение нового вируса 2019-nCoVФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В международном аэропорту Воронеж имени Петра I усилили санитарно-карантинный контроль в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой в Китае. Напомним, из города Ухань провинции Хубэй начал распространение так называемый смертельный китайский вирус.

В авиагавани специалисты проводят дистанционную термометрию пассажиров, прилетающих в Воронеж международными рейсами. Несмотря на то, что прямых рейсов в Китай из нашего города нет, контроль усилен по всем направлениям. Важно не допустить проникновение нового вируса 2019-nCoV.

- Если врачи при помощи тепловизора зафиксируют у человека повышенную температуру, его немедленно изолируют. При выявлении пассажира с подозрением на инфекционное заболевание на борту воздушного судна, экипаж обязан уведомить аэропорт назначения. На этот случай предусмотрен отработанный алгоритм действий с госпитализацией больного и профилактическими мерами с остальными пассажирами рейса, которым он прибыл, - уточнили в пресс-службе воронежского аэропорта.

По рекомендации местного Роспотребнадзора в здравпункте аэропорта проверили оснащенность на случай выявления опасных инфекций и готовность персонала.

Помещения, салоны самолетов и автобусов убирают с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы.

- Видеоролики с информацией о том, как уберечься от инфицирования коронавирусом на днях будут размещены на мониторах в здании аэровокзала. Памятки с подобными инструкциями появятся на информационных стойках в местах наиболее интенсивного потока пассажиров, - также подтвердили в аэропорту.

Санврачи прогнозируют наиболее интенсивное распространение инфекции в период китайского Нового года, который выпадает на 25 января. В это время в «Поднебесной», как правило, повышается интенсивность передвижения населения.

- У пассажиров Черноземья поводов для паники нет. Прямое авиасообщение с КНР из Воронежа отсутствует. Транзитные пассажиры проходят тщательный контроль в других российских аэропортах во время стыковочных рейсов. Ситуация под контролем, ни одного тревожного случая в аэропорту не зафиксировано, - уверены в нашем аэропорту.

Вместе с тем, в медорганизациях Воронежской области готовы принять людей, если они прилетят из Китая с симптомами коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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