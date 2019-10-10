5 глобальных изменений общественного транспорта, которые ждут воронежцев после подорожания проезда

17 рублей - скоро эта цифра будет вызывать у пассажиров воронежского транспорта ностальгию. Уже в конце октября тариф существенно поднимется. Новые ценники утвердил губернатор Александр Гусев. Осталось дождаться приказа тарифного управления, и маршрутчики начнут переклеивать таблички со стоимостью проезда.

Это повышение преподносится воронежцам как первый шаг глобальной реформы пассажирского транспорта. По замыслу властей, качество перевозок должно существенно улучшиться. Разбираемся, за счет чего и когда.

Дифференцированная оплата

23 рубля - при оплате наличными, 21 рубль - при оплате картой - такой тариф совсем скоро ждет воронежцев. Стимулирование развития банковских технологий - вовсе не главная цель разделения. В управлении транспорта считают, что такая мера позволит решить главную проблему: добиться прозрачности перевозок, а в перспективе - избежать гонок водителей за пассажирами.

О причинах массовых нарушений маршрутчиков рассказывал замначальника областного УГИБДД Игорь Качкин:

- Ничего не изменится, пока мы не уберем водителя маршрутки от "налички", от работы с живыми деньгами, пока его заработная плата не перестанет быть привязана к количеству нарезанных кругов. Действовать только кнутом - неправильно. Нужно создать для людей нормальные условия работы, и наши власти сейчас двигаются в этом направлении.

Появление проездных

Во время публичной презентации проекта новой маршрутной сети города представитель банка Сергей Леонидов рассказал об идее воронежской транспортной карты.

- На первом этапе это может быть простой электронный кошелек, поддерживающий проездные различных видов. Карта позволит без дополнительной платы совершать пересадки даже между автобусами разных перевозчиков. Существует также возможность короткой поездки, которая будет дешевле.

Транспортную карту планируют ввести уже весной следующего года.

Изменение маршрутов

Один из кусочков пазла глобальной транспортной реформы - новая маршрутная сеть города, разработанная "РосдорНИИ". Проект предполагает сохранение в прежнем виде 35 маршрутов, изменение трассы движения 33, введение семи новых и ликвидацию 29. По задумке создателей, перемены не сократят разветвленность сети.

Планируется, что автобусы доедут туда, куда давно (или вообще никогда) не заглядывали - например, Ипподромную, Солнечную, Петровскую набережную. Кроме того, на многих маршрутах будут увеличивать их класс- в пользу транспорта побольше.

Схему могут принять в следующем году. Но, вероятно, первоначальный вариант будет серьезно переработан в пользу более консервативного (с сохранением максимального числа знакомых воронежцам маршрутов). Впереди - публичные слушания.

Обновление автобусов

В течение трех лет для системы общественного транспорта Воронежа закупят 955 автобусов. Об этом рассказал первый вице-мэр города Сергей Петрин.

- В конце прошлой недели "РосдорНИИ" выдало нам скорректированную транспортную сеть. Мы посмотрели, какие транспортные средства перевозчиков ей соответствуют. Получили на ближайшие три года цифры по обновлению автобусов: примерно по 300 в год, - рассказал Сергей Петрин. - Перевозчики, если хотят остаться на рынке, должны уже сейчас готовить обновление. Если останется нынешний подвижной состав, у них не будет новых контрактов.

Директор АТП-1 Владимир Георгиевский в беседе на радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) признался:

- У нас уже подписаны договоры о закупке нового транспорта. Под обновление должны пойти 15% автобусов. Но произойдет это не сразу - хотя бы потому, что транспорт среднего и большого класса на заводе отсутствует. От заказа до получения нужны примерно девять месяцев.

Введение выделенных полос

Общественный транспорт будет двигаться куда быстрее (а потому станет гораздо более привлекательным для воронежцев) после введения выделенных полос. К такому выводу пришли эксперты того же "РосдорНИИ" во время работы над маршрутной схемой. Запланировали до 30 км "выделенок" на главных улицах города. Конкретных сроков в мэрии не назвали, однако согласились, что мера - нужная.

- Повысить эффективность общественного транспорта невозможно без проработки создания выделенных полос. Это технически сложно, но можно сделать, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин. - Не понимаю, почему раньше это не удалось. Говорят, что сложности с согласованием полос у надзорных органов. Но над этим можно и нужно работать. Я считаю, что "выделенки" – там, где они технически возможны и целесообразны - надо вводить, но в этом процессе главное - их последующее администрирование.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/736094" frameborder="0"></iframe> В Воронеже наказали водителя маршрутки, нарушившего ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцы сняли "перчёный" фильм об общественном транспорте. Каждый из нас хоть раз сидел в автобусе 36Ж... (Читать далее.)