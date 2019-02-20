Замначальника областного ГИБДД: "Водители маршруток будут лихачить, пока им не создадут нормальные условия"

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-20T14:07:37+03:00

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Игорь Качкин, замначальника УГИБДД по Воронежской области, в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) прокомментировал особенности поведения водителей маршруток.

- К этой категории у нашей службы особое отношение. Периодически проводим специальные мероприятия, одно из них закончилось в начале февраля. За неделю выявили 800 с лишним нарушений. Ничего не изменится, пока мы не уберем водителя маршрутки от «налички», от работы с живыми деньгами, пока его заработная плата не перестанет быть привязана к количеству нарезанных кругов. Действовать только кнутом - неправильно. Нужно создать для людей нормальные условия работы, и наши власти сейчас двигаются в этом направлении. Не могу сказать, что все водители маршруток – нарушители. Но большинство из них – настоящие трудяги!

Добавим, что на днях стартовало еще одно мероприятие ГИБДД, направленное на проверку маршруток. Особое внимание инспекторы будут уделять не только техническому состоянию транспорта, но и режиму отдыха водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU