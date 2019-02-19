2019-02-19T18:04:46+03:00
Общество

Воронежские гаишники проверят работу городских маршруток

Серию рейдов проводят из-за большого количества ДТП с участием общественного транспорта
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Водителей маршруток ждут беспокойные дни.Водителей маршруток ждут беспокойные дни.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Инспекторы ГИБДД проверят работу воронежских маршруток. Их водителям не стоит расслабляться даже, если рядом не видят человека в полицейской форме. Для большей эффективности проверок гаишники порой идут в рейд в штатском.

В ГИБДД уверяют – проверки, которые в последнее время проводят часто, просто необходимы из-за возросшего числа ДТП с участием маршруток. В 2018 году по вине их водителей произошло 76 ДТП, в которых 1 человек погиб и 95 получили ранения. Это почти половина из общего числа воронежских аварий. Всего их в 2018 году было 167 – шесть человек погибли, 208 ранены.

Чаще всего ДТП с участием маршруток происходят из-за того, что водители мало отдыхают или автобус имеет технические неисправности, при которых надо в ремонтном боксе стоять, а не пассажиров возить. Ну и конечно, много любителей погонять в надежде заработать побольше. В последнее время подобные «подвиги» все чаще попадают на видео, но это любителей нарушить правила не останавливает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дверь воронежской маршрутки закрывают палкой
Соломоново решение: воронежские автобусы №125 «разрубят» на два маршрута
Более 123 млн рублей потратят в Воронеже на новую разметку
Воронежский футболист перешел в ФК «Краснодар»
В Воронеже из-за угрозы взрыва эвакуировали два ТЦ и лицей
Для воронежцев открылась «горячая линия» по цифровому вещанию
Байкер из Воронежской области, любивший ездить пьяным, отправится за решетку
В Воронеже спасатели разжимали кольцо, которое мальчик накрутил на палец
В Воронеже весной высадят 789 деревьев
Воронежцы могут пожаловаться на проблемы с детьми на приеме в прокуратуре
В Воронежской области 91-летний ветеран ВОВ не дал себя обмануть мошенникам
Пока воронежец пил кофе, у него угнали автомобиль «Киа Сид»
В Воронежской области будут судить убийцу женщины
В Ленинском районе Воронежа вручат медали участникам боевых действий в Афганистане
В Воронеже бомж две ночи подряд воровал кресты и цепочки из церкви
Пропавшего в Воронежской области 14-летнего подростка помог найти таксист из Брянска
В Воронеже школьник провалился в яму под балконом
Писатель Захар Прилепин предложил устроить в Воронеже фестиваль «Русское лето»
С начала года мошенники уже обманули 134 воронежцев
Жители Воронежской области задолжали за газ примерно 707 миллионов рублей
В Воронежской области предприниматель пытался «отмазать» своего водителя, сбившего насмерть пешехода
Застрявший в снегу автомобиль скорой помощи помог отбуксировать воронежец на «Ниве»