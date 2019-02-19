Воронежские гаишники проверят работу городских маршруток

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-19T18:04:46+03:00

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Инспекторы ГИБДД проверят работу воронежских маршруток. Их водителям не стоит расслабляться даже, если рядом не видят человека в полицейской форме. Для большей эффективности проверок гаишники порой идут в рейд в штатском.

В ГИБДД уверяют – проверки, которые в последнее время проводят часто, просто необходимы из-за возросшего числа ДТП с участием маршруток. В 2018 году по вине их водителей произошло 76 ДТП, в которых 1 человек погиб и 95 получили ранения. Это почти половина из общего числа воронежских аварий. Всего их в 2018 году было 167 – шесть человек погибли, 208 ранены.

Чаще всего ДТП с участием маршруток происходят из-за того, что водители мало отдыхают или автобус имеет технические неисправности, при которых надо в ремонтном боксе стоять, а не пассажиров возить. Ну и конечно, много любителей погонять в надежде заработать побольше. В последнее время подобные «подвиги» все чаще попадают на видео, но это любителей нарушить правила не останавливает.

ИСТОЧНИК KP.RU